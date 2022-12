Tem Sessão da Tarde hoje? Veja se vai ter filme passando na TV Globo nesta sexta-feira (09/12)

Nesta sexta-feira (09/12), a Rede Globo não exibirá a Sessão da Tarde. A transmissão diária de filmes será substituída pelo jogo das quartas de final entre as equipes Holanda x Argentina, pela Copa do Mundo 2022. A emissora exibirá a disputa logo após a novela "Chocolate Com Pimenta", às 15h45.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)