Netflix: veja cinco dicas de filmes para ‘maratonar’ neste domingo

A plataforma de streaming, Netflix, disponibilizou neste mês de março diversos filmes para os assinantes. Alguns já estão no top 10 das obras mais assistidas. Separamos cinco longas que valem a pena preparar a pipoca, neste domingo (06), e maratoná-los sozinho ou com a família. Veja as sugestões:

Naquele Fim de Semana

Beth precisa provar sua inocência, depois que sua melhor amiga desaparece em uma viagem de férias na Croácia. Mas muitos segredos sombrios são descobertos. Essa é uma obra baseada no livro “Naquele Fim de Semana” de Sarah Alderson. Assista ao trailer:

Mães Paralelas

Prestes a dar à luz, duas mães solo se conhecem em um quarto de hospital. Uma delas é madura, enquanto a outra é jovem e está assustada. Ambas fortificam o vínculo após os bebês serem trocados na maternidade. Assista ao trailer:





De Volta aos 15

No filme nacional, bem romance adolescente, a atriz Maisa vive a personagem Anita aos 15 anos, enquanto atriz Camila Queiroz é a Anita dos 30 anos. Em meio à confusão, ela viaja no tempo e revive época dos anos 2000. Assista ao trailer:

Contra o Gelo

A obra é baseada em uma história real ocorrida na Dinamarca em 1909. Dois homens lutam pela sobrevivência durante uma expedição à Groenlândia em busca de um mapa perdido.

Através da Minha Janela

Raquel é apaixonada pelo seu vizinho, Ares, um rapaz frio que vive em um mundo completamente diferente do seu. Porém, o acaso acaba unindo os dois, que se veem envolvidos em uma trama de desejo e amor. Assista ao trailer: