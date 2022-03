Jovens brasileiros preferem Netflix a Spotify e Deezer, diz pesquisa

Segundo estudo realizado pelo NECTS (Núcleo de Economia Criativa e Tecnologias Socioambientais), durante a pandemia os jovens brasileiros utilizaram mais a Netflix em comparação a aplicativos como Deezer e Spotify. A pesquisa, iniciada em setembro de 2020 e encerrada em junho de 2021, foi realizada remotamente e colheu informações de jovens entre 18 e 24 anos – 86% deles do estado de São Paulo.

Os resultados mostraram que a maioria dos entrevistados, nas horas de lazer, passaram a maior parte do tempo “maratonando” séries e filmes: cerca de 62,2%. Entre os gêneros cinematográficos, o mais procurado é a comédia, preferido por cerca de 65% do público consultado, seguido pelos filmes de ação, citado por 54,5% deles. A Netflix saiu na frente de outras plataformas de streaming que trabalham com música, como o Spotify e o Deezer, com 12,2%.

Segundo Rodolpho Weishaupt, professor coordenador do NECTS, durante o confinamento houve um aumento, entre os entrevistados, no número de horas passadas nos aparelhos eletrônicos.

