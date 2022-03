Novo especial do Whindersson Nunes traz ironias sobre a pandemia e o período da depressão

O novo especial de comédia do humorista Whindersson Nunes foi lançado nesta quinta-feira (3), na plataforma de streaming, Netflix. Entre as piadas, Whindersson conta como foi o prório isolamento, durante o pico da pandemia de covid-19, e tira humor do período em depressão. Veja um trecho do especial:

Nunes chegou a comentar sobre a doença em entrevista, na TV Globo, após a divulgação do seu primeiro especial na Netflix. O humorista tornou público a doença, que teve impacto maior durante o distanciamento social. Nesse período, Whindersson revelou que recebeu conselhos do DJ Alok. A parceria foi oficializada também por meio de uma música, já divulgada nas redes sociais. Ouça: