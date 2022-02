Whindersson Nunes pede desculpas ao pai de Luísa Sonza por declarações da mãe

Whindersson Nunes decidiu se desculpar publicamente com o pai da cantora Luíza Sonza,na web. Após falas polêmicas de Valdenice Nunes, mãe do humorista, a respeito das ex do filho.

"Seu Cézar, mil desculpas por isso, e por todo o transtorno até hoje. Perdão, mesmo, por tudo o que eu causei e causo, isso não vai mais acontecer. Perdão, mesmo", disse Whindersson.

Valdenice Nunes, mãe de Whindersson, abriu o coração sobre os relacionamentos anteriores do filho com Luísa Sonza e com Maria Lina Deggan durante conversa para o podcast IelCast. Ela, no entanto, admitiu que não aprovava especialmente as famílias da cantora e da agora influencer.



"Quando cheguei na segunda vez, agora da segunda [Maria Lina], ele foi me mostrar a casa, me perguntou se gostei. Eu disse: 'Gostei. Acontece, meu filho, que você só mudou de sobrenome. A família é pior do que a da primeira [Luísa Sonza]. Ele, então: 'Mãe, pelo amor de Deus, a senhora já diz isso. Eu namoro com ela, não é com a família, não'. Eu respondi: 'Quem aceita a mulher, aceita a família todinha'. Mas mudei, fiquei com medo de ele ficar com raiva e eu estava na casa dele. Tive que procurar o meu lugar'", disse ela.