Whindersson Nunes fala sobre conversa íntima vazada

Whindersson Nunes esteve entre os nomes mais comentados nas redes sociais após ter uma conversa íntima vazada. O humorista usou o seu perfil na internet para desabafar sobre o assunto. “Não estou seguro nem no meu próprio celular”, escreveu ele.

“Nem no meu próprio celular eu tenho privacidade, 10 páginas de conversa sem nenhum contexto postadas em uma página com um 1 milhão de seguidores, se alguém acha isso normal me perdoem, mas eu não acho. Ainda bem que hoje é crime e se resolve na justiça. Extrapolaram os limites da noção, todo dia um motivo para eu parar”, comentou.

As imagens que circulam na internet mostram uma conversa do comediante com a a influenciadora Sabrina Lourenço. Ambos trocam mensagens íntimas.

“Estou brincando gatinha, você é uma delícia e eu também. Nós dois na cama é tipo um sorvete de oreo, muito gostoso”, diz uma das mensagens. “Vou mimir sozinha. Me guardando pro meu amor”, responde Sabrina.

Whinderson Nunes e modelo (reprodução)

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)