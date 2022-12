Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (07)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (07/12), às 15h30, o filme "Patrick", dirigido por Mandie Fletcher e estrelado por Beattie Edmondson, Jason Lewis, Rupert Evans e Sam Fletcher. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Patrick"?

A rotina diária da jovem Sarah é muito corrida. Com o pouco tempo livre, ela tem dificuldade para lidar com todas as atividades que precisa realizar. Para a surpresa, a vó da jovem deixou como herança o cachorro bagunçeiro Patrick. Agora, ao lado do pug travesso, Sarah vivencia aventuras inesperadas ao lado do novo companheiro.

Veja o trailer

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)