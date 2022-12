Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (08)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (08/12), às 15h30, o filme "Um Santo Vizinho", dirigido por Theodore Melfi e estrelado por Bill Murray, Melissa McCarthy, Jaeden Martell, Naomi Watts e Chris O'Dowd. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Um Santo Vizinho"?

A recém-divorciada Maggie decide se mudar com o filho, o pequeno Oliver, para o Brooklyn. Com pouco tempo para cuidar de Oliver, a moça que é enfermeira e faz muitos plantões durante a madrugada, aceita a ajuda do vizinho St. Vincent De Van Nuys, que se oferece para ajudar a cuidar do garoto. Aos poucos, a relação entre Oliver e o novo vizinho que possui alguns maus hábitos, se transforma em uma grande amizade.

Veja o trailer

Confira curiosidades do filme "Um Santo Vizinho"

- O cineasta Theodore Melfi se inspirou na própria história de vida para o roteiro do filme. Após a morte de seu irmão, ele adotou a sua sobrinha de nove anos, que ficou órfã;

- Para dar vida a sua personagem, Naomi Watts aperfeiçoou seu sotaque russo assistindo vídeos do YouTube e indo a um spa russo.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)