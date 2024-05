Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (20)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (20/05), às 15h25, o filme "Noivas em Guerra", dirigido por Gary Winick e interpretado por Kate Hudson, Anne Hathaway, Kristen Johnston, Bryan Greenberg, Chris Pratt e Steve Howey. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Emma (Anne Hathaway) é professora e Liv (Kate Hudson) é advogada. Amigas desde a infância, elas planejaram juntas os detalhes para o dia do casamento. O mais importante de todos: o grande dia deve ser no Hotel Plaza, o espaço onde ocorrem os casamentos mais balados de Nova York. Aos 26 anos e prestes a subirem no altar, um erro abala a amizade de Emma e Liv. Na marcação de datas, os casamentos coincidiram e isso dá início a uma disputa pelo local.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Bride Wars

Classificação: 12 anos

Duração: 1h29min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 2009