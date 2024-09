Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (13)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (13/09), às 15h25, o filme "Velozes e Furiosos 6", dirigido por Chris Sanders e interpretado por Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Após o golpe de Dom (Vin Diesel) e Brian (Paul Walker) no Rio de Janeiro, cada membro do grupo ficou com US$ 100 milhões. Espalhados pelo mundo, eles não podem retornar ao lar, o que tornou suas vidas incompletas. Enquanto isso, Hobbs (Dwayne Johnson) perseguia uma gangue de mercenários dividida em 12 países, mentoreada por Owen Shaw (Luke Evans) com ajuda de Letty (Michelle Rodriguez), a namorada de Dom que todos acreditavam estar morta. A única forma de dar fim às ações do grupo é superá-los nas ruas e, por isso, Hobbs pede ajuda de Dom para reunir o grupo de elite em Londres. Como recompensa, eles podem receber o perdão da justiça e voltar à vida que tinham antes.

Informações do filme

Título original: Fast & Furious 6

Classificação: 14 anos

Duração: 2h10min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Ação, Suspense

Lançamento: 2013