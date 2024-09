Cine Líbero Luxardo exibe 'Estômago 2' e 'Longlegs'; confira a programação completa

O Cine Líbero Luxardo, localizado no Centur, em Belém, está com uma programação diversificada nesta semana, trazendo tanto estreias internacionais quanto nacionais. A partir desta quinta-feira (12) o público poderá conferir o aguardado "Estômago 2", sequência do filme de 2008, além do filme de terror "Longlegs - Vínculo Mortal" e outros grandes títulos, incluindo uma sessão gratuita.

"Estômago 2 - O Poderoso Chef" é o destaque nacional da semana. O filme, que chega 16 anos após o primeiro, segue a trajetória de Raimundo Nonato, que usa suas habilidades culinárias para conquistar a confiança e o respeito de figuras poderosas enquanto cumpre pena na prisão. O longa é uma mistura de comédia e drama.

Outro destaque é o suspense "Longlegs - Vínculo Mortal", estrelado por Nicolas Cage. Considerado um dos melhores filmes de terror dos últimos anos, o longa acompanha o assassino em série vivido por Cage, que deixa mensagens misteriosas em suas cenas de crime. A trama se desenrola a partir das investigações da policial Lee Harker (Maika Monroe), revelando uma sequência de acontecimentos aterrorizantes.

Além disso, o cinema traz a estreia de "Cidade; Campo", um drama que aborda as vivências de quatro mulheres e explora a migração entre a cidade e o campo, trazendo reflexões sobre luto, recomeços e ancestralidade.

Para os amantes de clássicos do cinema nacional, o Cine Líbero exibe "Bye Bye Brasil", em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA) com uma sessão gratuita no dia 16 de setembro. O longa retrata a jornada de artistas ambulantes que cruzam o Brasil com a Caravana Rolidei, oferecendo espetáculos para populações sem acesso à televisão.

Programação completa (12 a 18 de setembro)

📆 12/09:

15h50 Longlegs

17h40 Cidade; Campo

19h50 Estômago 2

📆 13/09:

15h50 Longlegs

17h40 Estômago 2

20h Cidade; Campo

📆 14/09:

15h50 Longlegs

17h40 Cidade; Campo

19h50 Estômago 2

📆 15/09:

15h50 Longlegs

17h40 Cidade; Campo

19h50 Estômago 2

📆 16/09:

15h Estômago 2

17h20 Cidade; Campo

19h30 Bye Bye Brasil (sessão gratuita)

📆 17/09:

15h50 Longlegs

17h40 Estômago 2

20h Cidade; Campo

📆 18/09:

15h50 Cidade; Campo

18h Longlegs

19h50 Estômago 2

Serviço

Local: Cine Líbero Luxardo, Avenida Gentil Bittencourt, 650 (Fundação Cultural do Pará)

Ingressos: inteira R$ 12 e meia R$ 6.

A bilheteria abre uma hora antes das sessões.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)