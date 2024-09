Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (16)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (16/09), às 15h25, o filme "Max: O Cão Herói", dirigido por Boaz Yakin e interpretado por Lauren Graham, Robbie Amell e Josh Wiggins. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No Afeganistão, o cão Max trabalha junto aos soldados e os ajuda a detectar regiões com minas terrestres. Quando seu dono morre, Max se torna um animal feroz e deixa de ter contato com as pessoas. Tudo muda quando o irmão do soldado morto, Justin (Josh Wiggins), decide se aproximar dele. Assim, uma nova e grande amizade começa a nascer.

Informações do filme

Título original: Max

Classificação: 12 anos

Duração: 1h51min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Família, Aventura

Lançamento: 2015