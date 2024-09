'Sid' afirma que franquia de ‘A Era do Gelo’ deve ganhar novo filme

A famosa saga de animação ‘A Era do Gelo’ pode estar prestes a retornar aos cinemas quase uma década depois do lançamento do último filme da franquia, ‘A Era do Gelo: O Big Bang (2016)’.

Quem revelou sobre a produção de um sexto filme foi o ator John Leguizamo, dublador do personagem Sid. ”Nós estamos prestes a fazer 'A Era do Gelo 6'!", afirmou John durante uma entrevista ao podcast 'Wait Wait... Don't Tell Me!’.

O ator não deu mais detalhes do projeto quando foi perguntado. Portanto, até agora há apenas a confirmação não oficial de que a saga produzida pela Blue Sky Animation e da Fox, hoje propriedade da Disney, voltará.

O primeiro filme da franquia estreou em 2002 e se passa há cerca de 20 mil anos da Era atual. O longa acompanha a história do mamute Manfred e a preguiça Sid, que resgatam um bebê humano e passam por aventuras para devolvê-lo para sua família.

Três filmes da franquia foram dirigidos pelo brasileiro Carlos Saldanha que em agosto deste ano afirmou ao portal Omelete que não estará envolvido nas possíveis continuações da saga.

