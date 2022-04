Esquilo de 'A Era do Gelo' finalmente consegue pegar a noz; vídeo

Após a compra do estúdio 20th Century Fox (atualmente 20th Century Studios) pela Disney, o estúdio de animação Blue Sky Studios foi desmembrado. Como um ato de despedida, os animadores que trabalhavam na franquia dos filmes "A Era do Gelo", produziram uma cena inédita: o momento em que o esquilo-dentes-de-sabre, também conhecido como Scrat, conseguiu finalmente pegar a tão desejada noz.

VEJA MAIS

Agora sob o controle da Disney, a saga continuará em formato de minissérie "A Era do Gelo: Histórias do Scrat", será composta por seis episódios e será a primeira série de TV do universo da franquia. Os seis episódios vão trazer o pequeno esquilo vivendo os altos e baixos da paternidade. Scrat e o baby Scrat irão se unir e lutar pela posse da premiada noz.

"A Era do Gelo: Histórias do Scrat" tem vozes originais de Chris Wedge (diretor do primeiro filme e voz de Scrat) e Karl Wahlgren (baby Scrat), a série é produzida por Anthony Nisi, com Robert L. Baird e Andrew Millstein como produtores executivos.

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)