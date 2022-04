Três estreias de cinema movimentam o circuito da Grande Belém; confira

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Estreia)

Dir: David Yates

Fantasia, 10 anos

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore é a sequência das aventuras de Newt Scamander (Eddie Redmayne), um magizoologista que carrega em sua maleta uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia descoberta em suas viagens. Dessa vez, ele é convocado por Albus Dumbledore (Jude Law) na luta contra o vilão Grindelwald (Mads Mikkelsen). A trama mostra por que o célebre bruxo de Hogwarts, que sabe da busca por controle de Grindelwald e é incapaz de detê-lo sozinho, confia no magizoologista para liderar uma equipe de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma missão perigosa.

Moviecom Pátio 2 (2D dub): 13h40 (sáb, dom e feriado), 16h30, 19h20; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 14h40, 17h30, 20h20; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 18h30; Moviecom Pátio 5 (2D leg): 21h20; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 19h50; Moviecom Castanheira 2 (2D leg): 21h20; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 15h50, 18h50; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 14h40, 17h30, 20h20; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 13h40 (sáb, dom e feriado), 16h30, 19h20; Cinépolis Boulevard 2 (2D leg): 14h, 17h, 20h; Cinépolis Boulevard 3 (2D leg): 19h40, 22h30; Cinépolis Boulevard 4 (2D leg): 16h, 19h, 22h; Cinépolis Boulevard 4 (2D dub): 13h; Cinépolis Boulevard 6 (2D dub): 15h, 18h, 21h; Cinépolis Parque 2 (2D dub): 13h, 16h, 19h, 22h; Cinépolis Parque 4 (2D dub): 12h (sáb e dom), 15h, 18h, 21h; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 14h, 17h, 20h, UCI Bosque 2 (2D leg): 13h, 15h55, 18h50, 21h45; UCI Bosque 5 (2D dub): 13h15, 16h10, 19h05, 22h; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 14h30, 17h15, 20h; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 15h15, 18h; Cinesystem Metrópole 5 (2D leg): 20h45; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 16h30, 17h40, 19h15, 20h30; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 16h, 18h45, 21h;







Medida Provisória (Estreia)

Dir: Lázaro Ramos

Drama, 14 anos

Em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória, em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional. O Congresso então aprova uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens. Sua aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitú (Taís Araújo) e pelo advogado Antonio (Alfred Enoch), bem como a de seu primo, o jornalista André (Seu Jorge), que mora com eles no mesmo apartamento. Nesse apartamento, os personagens debatem questões sociais e raciais, além de compartilharem anseios que envolvem a mudança de país. Vendo-se no centro do terror e separados por força das circunstâncias, o casal não sabe se conseguirá se reencontrar. O longa é uma adaptação de "Namíbia, Não!", peça de Aldri Anunciação que o diretor e ator Lázaro Ramos dirigiu para o teatro em 2011.

Moviecom Pátio 2 (2D nac): 14h20 (seg a sex); Moviecom Pátio 3 (2D nac): 13h50 (sáb e dom), 21h40; Moviecom Castanheira 2 (2D nac): 14h50; Moviecom Castanheira 4 (2D nac): 21h40; UCI Bosque 3 (2D nac): 15h30, 17h45, 20h, 22h15; Cinesystem Metrópole 4 (2D nac): 19h40, 21h45;





Detetives do Prédio Azul - Uma Aventura No Fim do Mundo (Estreia)

Dir: Mauro Lima

Aventura, livre

Pippo (Pedro Henriques Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Letícia Braga) se veem em apuros quando Severino (Ronaldo Reis) encontra um objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia em formato de colar, era, na verdade, uma das metades do valioso ‘Medalhão de Uzur’, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo. Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro tão querido por todos começa a se transformar em uma figura maligna e controlar toda a magia do mundo, algo que o medalhão é capaz de fazer, colocando o mundo da magia em risco. Agora, o trio precisa arranjar um modo de tirar o medalhão que manipula do porteiro. Mas para fazer isso, eles terão que viajar o mundo para chegar no ponto mais congelante do planeta e contam com a ajuda da feiticeira Berenice (Nicole Orsini).

Moviecom Pátio 5 (2D nac:) 14h (sáb, dom e feriado); Moviecom Castanheira 1 (2D nac): 14h10 (sáb, dom e feriado); Cinépolis Boulevard 1 (2D nac): 12h45 (sex a dom); Cinépolis Parque 1 (2D nac): 12h20 (sex a dom); UCI Bosque 4 (2D nac:) 17h (sex a dom); Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 14h;





Sonic 2

Dir: Jeff Fowler

Animação, livre

Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias, o que coincide com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.

Moviecom Pátio 1 (2D dub): 13h50 (sáb, dom e feriado), 16h20, 19h, 21h30; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 15h10, 17h40, 20h10; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 15h10, 17h40, 20h10; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado), 16h30, 19h, 21h30; Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 14h30, 17h10;Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 13h15, 16h10, 18h45; Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 13h45, 16h30, 19h15, 21h40; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 13h30, 16h10, 18h40, 21h20; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 13h10, 15h40, 18h10; UCI Bosque 1 (2D dub): 13h30, 16h05, 18h40, 21h15; UCI Bosque 6 (2D dub): 13h10, 15h45, 18h20, 20h55; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 15h; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub - cine pets): 14h30 (sáb); Cinesystem Metrópole 4 (2D dub:) 14h45, 17h15; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 14h05, 16h35, 19h, 21h25; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 14h30, 17h e 20h15 (dom a sex), 16h, 18h20 e 21h (sáb); Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 18h35;





Morbius

Dir: Daniel Espinosa

Ação, 14 anos

Michael Morbius sempre sofreu com uma condição rara em seu sangue que o faz andar de bengala e desde criança ser excluído por outros, mas sua vida solitária foi preenchida por livros. Após se formar na faculdade, Doutor Morbius é renomado na área de biomedicina e tenta achar uma cura para sua rara condição, afim de não apenas se ajudar, mas ajudar outras pessoas que também sofrem como ele. Experimentando com o DNA de morcegos, Morbius espera achar a cura e se usa como teste para o soro. Usando o DNA que isolou e uma mistura de eletrochoque, a cura foi um sucesso temporário, mas os efeitos colaterais acabaram transformando-o em um pseudo-vampiro e que agora precisa sobreviver como um.

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 19h30; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 16h10; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 17h, 19h10; Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 21h45; Cinépolis Boulevard 1 2D dub): 15h10, 17h20 e 19h30 (exceto qua); Cinépolis Parque 1 (2D dub): 14h40, 17h10, 19h30, 21h50; UCI Bosque 4 (2D leg): 19h20; UCI Bosque 4 (2D dub): 14h40, 17h (seg a qui), 21h40; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 17h30, 19h40; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 15h15, 16h25, 21h;





Os Caras Malvados

Dir: Pierre Perifel

Comédia, livre

Os Caras Malvados segue um grupo de animais ladrões e suas travessuras. O Sr. Lobo, Srta. Tarântula, Sr. Tubarão, Sr. Piranha e Sr. Cobra sempre foram vistos como maus, desajustados e que assustam todo mundo que os vê. Eles têm uma longa história criminal, roubando tudo o que eles querem e como eles querem. Em um de seus planos de assalto em um evento de gala, o Sr. Lobo percebe que eles podem ser bons, ou melhor, que pessoas podem ver eles como bons animais. Sendo pegos pela polícia após um plano mal sucedido, o grupo de ladrões decide se passarem de bonzinhos para que a polícia não fique na cola deles e para não serem mandados para a prisão.

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 13h50 (sáb, dom e feriado);





Batman

Dir: Matt Reeves

Ação, 14 anos

Batman segue o segundo ano de Bruce Wayne como o herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos, levando-o para as sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados de confiança - Alfred Pennyworth e o tenente James Gordon - entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes da cidade, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus concidadãos.

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 16h; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 16h20; Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 21h15 (exceto sáb); Cinépolis Parque 7 (2D dub): 20h45; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 21h50; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 14h20 (sex a dom);

Cinema on-line

Itaú Cultural Play

A plataforma de streaming disponibiliza nove curtas-metragens do festival internacional de documentário “É Tudo Verdade”. Acesso em: www.itauculturalplay.com.br.

Sesc Digital

Até o dia 20 de abril o Sesc apresenta uma programação com filmes que evidenciam os documentários com temáticas indígenas. Acesso em: sescsp.org.br/cinemaemcasa.

