'Shrek 5' ganha previsão de lançamento para 2026; assista ao teaser

A DreamWorks anunciou, nesta terça-feira (09/07), a continuação de sua principal franquia com o lançamento de "Shrek 5". O quinto filme da série está previsto para chegar aos cinemas em 1º de julho de 2026.

O estúdio confirmou o retorno dos atores Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz, que darão voz a Shrek, Burro e Fiona.

Para o teaser de anúncio do projeto, a DreamWorks escolheu a música "All Star" da banda Smash Mouth, reforçando a conexão com a trilha sonora característica da franquia. Assista: