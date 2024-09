Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (09)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (09/09), às 15h25, o filme "Chef", dirigido por Jon Favreau e Pierre Coffin e interpretado por Jon Favreau, John Leguizamo, Sofía Vergara, Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Chef em um badalado restaurante em Los Angeles, Carl Casper (Jon Favreau) vive em um embate com o dono do local, Riva (Dustin Hoffman), já que deseja inovar o cardápio. O empresário não aceita e quer manter os mesmos pratos de sempre, até que um renomado crítico gastronômico, Ramsey Michel (Oliver Platt), vai ao restaurante e publica uma nota negativa, justamente pela falta de criatividade do menu. Casper, então, decide enfrentar Riva, mas acaba sendo demitido. A briga vai parar na internet e viraliza, o que provoca o fechamento de portas para Casper em demais restaurantes. Decidido em se reinventar, Casper conta a ajuda da ex-esposa, Inez (Sofía Vergara) para recomeçar como cozinheiro em um food truck.

Informações do filme

Título original: Chef

Classificação: 12 anos

Duração: 1h54min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia, Drama

Lançamento: 2014