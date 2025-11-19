Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (19/11)?
O filme "O Príncipe Esquecido" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra"
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (19/11), às 15h25, o filme "O Príncipe Encantado", dirigido por Michel Hazanavicius e interpretado por Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye e Néotis Ronzon. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "O Príncipe Encantado"?
O pai solteiro Djibi (Omar Sy) vive para Sofia (Sarah Gaye), sua única filha. Todas as noites, desde que Sofia era pequena, Djibi lhe conta histórias de fantasia em que ele é o Príncipe Encantado. Entretanto, enquanto Sofia cresce e se torna adolescente, o pai deixa de ser o protagonista de suas histórias - que ela mesma cria. Djibi agora precisa descobrir como continuará sendo o herói da filha, tanto no mundo real, quando no imaginário.
VEJA MAIS
Veja o trailer do filme "O Príncipe Encantado"
Informações do filme "O Príncipe Encantado"
Título original: Le Prince Oublié
Classificação: 10 anos
Duração: 1h41min
Nacionalidade: belga/francês
Gênero: Comédia, Aventura
Lançamento: 2020
Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA