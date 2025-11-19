Danilo Gentili e Ratinho comemoram demissão de Rinaldi Faria, consultor do SBT

O SBT anunciou, nesta terça-feira, 18, a saída de Rinaldi Faria da emissora através de um comunicado oficial para a imprensa. Na mesma noite, Danilo Gentili, apresentador do The Noite, ironizou a demissão de Rinaldi da Superintendência Artística e de Programação, em seu perfil no X, enquanto Ratinho agradeceu de joelhos por "permanecer na emissora".

"O SBT e o empresário Rinaldi Faria comunicam, em comum acordo, o encerramento do contrato de prestação de serviços de consultoria. Rinaldi Faria integrou a emissora há um ano como consultor e, desde julho, acumulava interinamente as responsabilidades da Superintendência Artística e de Programação", começou o comunicado, enviado ao Estadão. Rinaldi é conhecido por ter criado os palhaços Patati e Patatá, sucesso do público infantil.

A empresa explicou que Rinaldi coordenou e realizou estratégias para o desenvolvimento do conteúdo de programas: "O SBT agradece a parceria, a dedicação e as contribuições de Rinaldi Faria e deseja sucesso nos seus próximos desafios profissionais e de seus próprios negócios. A reestruturação da área será conduzida diretamente pela Presidência do SBT, que reforça seu compromisso em manter o avanço na jornada de transformação e inovação da emissora."

Durante o Programa do Ratinho dessa terça-feira, 18, o apresentador, junto de Liminha e de parte do elenco, agradeceu de joelhos pela permanência na casa, ironizando a saída de Faria. Após a veiculação da notícia nas redes sociais, Danilo Gentili respondeu ao comunicado: "Se você quer sumir, fale com o Patati. Se você quer chorar, fale com o Patatá."