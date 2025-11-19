VÍDEO: Brasileira usa traje inspirado na Padroeira do Brasil em desfile do Miss Universo 2025

A Miss Brasil 2025, Maria Gabriela Lacerda, repercutiu nas redes sociais ao desfilar com um traje típico inspirado nas "vestimentas" de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, durante o Miss Universo. A apresentação ocorreu na madrugada desta quarta-feira (19), na Tailândia.

Em seu perfil do Instagram, a representante brasileira compartilhou a emoção de participar do momento e ressaltou o simbolismo do figurino. “Neste palco, eu não visto apenas um traje: eu visto a história, a fé e a identidade de um povo”, escreveu.

A organização do Miss Brasil, dirigida pelo empresário Rodrigo Ferro, também comentou a escolha. Em nota, explicou que o traje representa “um dos ícones mais conhecidos do país, celebrado em manifestações artísticas, populares e históricas ao longo de séculos”.