Amado Batista se casa com a Miss Universo Calita Franciele, 51 anos mais jovem

O cantor Amado Batista, de 74 anos, casou-se na última quinta-feira (13), com a miss Calita Franciele, de 23 anos, no Cartório de 2º Ofício de Água Boa (MT). O casal, que já está junto desde o ano passado, optou por oficializar a união formalmente em uma cerimônia discreta na presença apenas da família dos noivos e de alguns convidados mais íntimos.

Amado e Calita se conheceram em junho de 2024, quando o avião do artista passou a visitar com frequência a cidade de Campinápolis. Após iniciarem o namoro, a miss começou a adaptar a sua rotina para poder acompanhá-lo em suas viagens nos shows pelo Brasil. No entanto, quando o casal assumiu publicamente a relação, eles foram alvo de muitas críticas na internet pela diferença de idade existente entre os dois.

O casamento civil foi em total separação de bens, já que a legislação brasileira determina que pessoas com mais de 70 anos não podem escolher entre os regimes de bens. A festa em comemoração à oficialização da união de Amado e Calita está prevista para acontecer ainda nesta semana, no dia 15 de março, na Fazenda AB, que fica localizada em Cocalinho, no Mato Grosso do Sul. O espaço possui 35 mil hectares e é avaliado em R$ 350 milhões.

Quem é a Miss Calita?

A jovem de 23 anos é natural da cidade de Nova Xavantina que fica a 650 km de Cuiabá (MT). A mato-grossense é formada em Biologia, é fluente em Língua Espanhola e foi uma das favoritas ao título de Miss Universo Brasil em 2024, que teve como vencedora a modelo Luana Cavalcante de Recife (PE).

Além disso, Calita tem descendência indígena e sempre deixa claro que possui muito orgulho de suas raízes por conta da rica diversidade de culturas presente no município de Campinápolis. E antes de ingressar no cenário dos concursos de beleza, a jovem também foi técnica administrativa em uma escola.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)