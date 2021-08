VIDEO: Cantor Amado Batista convoca seguidores para ato contra o STF

O vídeo que circula pelas redes sociais e que foi divulgado pela vice-presidente nacional do PTB, Graciela Nienov, no fim da noite da última quinta-feira (19/8), mostra o cantor Amado Batista convocando a população para participar da manifestação contra o STF em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

No vídeo, Amado Batista afirma, ao som do Hino Nacional, que há “vários corruptos travando a vida do presidente”.

“Brasil, acorda! Estaremos juntos nas ruas em favor do Brasil, em favor da nossa liberdade, em favor do nosso capitão, presidente. Aliás, nós o elegemos para isso, para que ele pudesse dar um rumo novo a esse país, virasse um primeiro mundo, que é o que todos nós sonhamos”, diz, na gravação.