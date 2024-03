Sessão da Tarde 50 anos: saiba quais foram os primeiros filmes transmitidos e os mais exibidos

Entre clássicos e novidades da indústria cinematográfica, a Sessão da Tarde é uma das principais promovedoras da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Nesta segunda-feira (04), o programa da TV Globo celebra 50 anos no ar com gerações marcadas pela transmissão maior variedade de filmes do acervo da emissora.

Com a primeira exibição as 15h, do dia 4 de março de 1974, a Sessão da Tarde transmitiu dois filmes na estreia: "Os Perigos de Paulina", na praça do Rio de Janeiro e o filme "Oito e Meio" na programação de São Paulo.

"Oito e Meio", primeiro filme exibido na Sessão da Tarde em São Paulo (Foto/Globo)



"Os Perigos de Paulina", primeiro filme exibido na Sessão da Tarde no Rio de Janeiro (Foto/Globo)

Alguns dos clássicos já passaram mais de 15 vezes na Sessão da Tarde e, com certeza, ficaram na cabeça dos telespectadores, como os filmes: “Curtindo a Vida Adoidado”, “Um Príncipe em Nova York”, “Ghost: Do Outro Lado da Vida”, “De Volta à Lagoa Azul”, “Encontro de Amor” e “De Repente 30”. Alguns clássicos nacionais já passaram mais de 10 vezes na "telinha", entre eles: “O Auto da Compadecida”, “A Princesa Xuxa e Os Trapalhões” e “Lua de Cristal”.

