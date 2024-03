‘Jorge da Capadócia’: trailer traz dragões e batalhas estilo ‘Game of Thrones’

O filme “Jorge da Capadócia”, dirigido, produzido e protagonizado por Alexandre Machafer, chegará aos cinemas brasileiros em 18 de abril e promete trazer dragões e batalhas estilo ‘Game of Thrones’.

A data de estreia é próxima do Dia de São Jorge, comemorado sempre em 23 de abril. Este é o primeiro longa focado na história do guerreiro São Jorge, um dos santos do cristianismo de maior devoção no Brasil e símbolo de diferentes culturas ao redor do mundo.

Assista o trailer:

Além de Machafer, o elenco ainda conta com Cyria Coentro, Roberto Bomtempo, Ricardo Soares, Miriam Freeland, Augusto Garcia, Antônio Gonzalez, Roney Villela, Adriano Garib, Charles Paraventi, Milton Lacerda, Silvio Matos, Robson Maia, Miguel Mareli Lesqueves e Louise Clós.

Sinopse

Condecorado como novo capitão do exército, Jorge agora se vê diante de seu maior desafio; ser fiel à sua fé ou sucumbir às ordens do imperador Diocleciano.

A produção também foi transformada em um livro: “Jorge da Capadócia: os bastidores do primeiro filme sobre o santo guerreiro”. Com uma edição em português já disponível, agora o livro será lançado no idioma turco. A obra foi escrita por Alexandre Machafer e Crib Tanaka.