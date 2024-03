'Duna' e os possíveis caminhos dos filmes blockbusters

O lançamento mundial de "Duna Parte 2" de Denis Villeneuve nos cinemas suscita reflexões significativas sobre as direções que o cinema comercial contemporâneo está tomando. Baseado na rica obra literária de Frank Herbert, que gerou uma adaptação fílmica dirigida por David Lynch nos anos 1980, "Duna Parte Um" de Villeneuve foi lançado em 2021 com uma trama intricada repleta de personagens e situações que abordam temas como poder, ambição, religião e profecias, oferecendo múltiplas camadas de interpretação para os espectadores, graças à habilidosa criação e adaptação cinematográfica do diretor. “Duna Parte Dois” apresenta a sequência a história do personagem Paul Atreides em busca de seu destino.

Denis Villeneuve é reconhecido como um dos cineastas mais expressivos das últimas décadas, conhecido por obras como "A Chegada" (2016) e “Blade Runner 2049” (2017). Uma das marcas distintivas de seu talento é sua capacidade de conduzir projetos de grande orçamento com uma abordagem autoral singular. Ao contrário da maioria dos diretores dos filmes blockbusters, que visam predominantemente o sucesso comercial por meio de bilheterias astronômicas, Villeneuve privilegia aspectos estéticos e dá valor a narrativas elaboradas, seja a partir de roteiros originais ou de adaptações literárias para o cinema. Assim, ele se aventura em terrenos arriscados ao recusar-se a aderir à linguagem comercial frenética, muitas vezes caracterizada por sequências de ação exageradas e efeitos visuais espetaculares a qualquer custo.

Villeneuve demonstra sua habilidade em elaborar um cinema mais sofisticado, especialmente na construção de personagens e suas nuances, utilizando de forma inteligente gêneros como ação, aventura e ficção científica, alcançando simultaneamente sucesso junto ao público. Os riscos que Villeneuve enfrenta ao desafiar as normas do cinema comercial, que frequentemente privilegiam a produção em massa de blockbusters, onde a velocidade é priorizada em detrimento da qualidade, merecem destaque. Manter-se à frente de tantos projetos de alto custo, arriscar-se e, ao mesmo tempo, conquistar o respeito tanto da crítica especializada quanto do público é uma tarefa complexa.

Ao desafiar as convenções das produções blockbusters, Villeneuve propõe alternativas viáveis para a criação de um cinema comercial menos previsível e mais respeitoso com a inteligência do espectador. O primeiro "Duna" de Villeneuve exemplifica essa abordagem, apresentando uma estética comercial autoral que oferece ao espectador uma experiência cinematográfica de grande produção, sem ceder à pressa ou aos clichês tão comuns nas maiores bilheterias mundiais anuais. É uma demonstração de que é possível encontrar inteligência e profundidade no cinema comercial, e Denis Villeneuve emerge como um exemplo marcante desse possível movimento.

Que venham "Duna Parte 2", "Duna Parte 3" e outros projetos deste diretor visionário, que continua a desafiar as expectativas e a elevar os padrões do cinema comercial contemporâneo.

The Beatles

A história dos Beatles é repleta de momentos fascinantes e tem sido explorada em uma variedade de formatos, especialmente em documentários. A proposta de produzir quatro filmes centrados na vida de cada membro dos Beatles abre novas portas para compreendermos mais profundamente a emocionante jornada de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Com a direção do renomado cineasta britânico Sam Mendes, conhecido por sua habilidade criativa em filmes como “Beleza Americana”, “Estrada para a Perdição”, “007 Skyfall” e “1917”, podemos aguardar obras cinematográficas de alta qualidade, capazes de despertar o interesse de novas gerações pela música genial da maior banda de rock de todos os tempos: os Beatles.

Dicas de filme para a semana de 01/03 a 08/03:

“Duna Parte 2” de Denis Villeneuve e “Ferrari” de Michael Mann (Circuito comercial).

“Dias Perfeitos” de Wim Wenders e “O Menino e a Garça” de Hayao Miyazaki (Cine Líbero Luxardo).

“Roda de Cinema” do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) com bate-papo sobre os indicados e favoritos ao Oscar 2024. Com Marco Antonio Moreira, John Fletcher e Alex Damasceno (Casa das Artes. Dia 08/03 às 18h30m. Entrada gratuita).

“Férias de Amor” de Joshua Logan. Com William Holden e Kim Novak. (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 05/03, às 19h. Entrada gratuita)