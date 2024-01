As Estreias nos Cinemas em 2024

O ano recém-iniciado já desperta grande expectativa em relação às produções cinematográficas que se destacarão ao longo de 2024. Uma variedade de filmes anunciados promete capturar a atenção do público, abrangendo desde as megaproduções de Hollywood até os projetos independentes. Antevê-se um ano repleto de diversidade e alta qualidade cinematográfica.

É crucial direcionar o olhar para além das promessas comerciais, concentrando-se também nos filmes que serão apresentados em festivais, os quais frequentemente revelam obras mais relevantes e inovadoras. Dessa forma, apresento uma breve relação do que podemos esperar para este ano nas telonas:

Duna (Divulgação)

- Duna 2 de Denis Villeneauve. Segundo capítulo da adaptação feita pelo diretor com base na série de ficção científica escrita por Frank Herbert. Paul Atreides se une a Chani e aos Fremen enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família.

Folhas de outono (Divulgação)

- Folhas de Outono de Aki Kaurismäki. Filme finlandês dirigido e roteirizado pelo diretor de excelentes filmes como O Homem Sem Passado (2002) e O Porto (2011). Escolhido para representar a Finlândia na 96ª edição do Oscar.

- Zona de Interesse de Jonathan Glazer. Drama que aborda o horror do genocídio por meio de caso de amor entre um oficial nazista e a esposa de um comandante do campo de concentração de Auschwitz.

Anotomia de uma queda (Divulgação)

- Anatomia de uma Queda de Justine Triet. Vencedor da Palma de Ouro de melhor filme no Festival de Cannes 2023. Drama policial que aborda a investigação da morte de um homem, que morava num chalé isolado ao lado da esposa, uma escritora alemã, e o filho de 11 anos, que é deficiente visual.

Ferrari (Divulgação)

- Ferrari de Michael Mann. Produção sobre a famosa fabricante italiana de carros baseada no livro Enzo Ferrari. Michael Mann é diretor de excelentes filmes como Fogo contra Fogo (1995) e O Informante (1999).

Divertidamente (Divulgação)

- Divertida Mente 2 de Kelsey Mann. Sequência do grande sucesso Divertida Mente (2015) com a personagem Riley como adolescente. Alegria, Raiva, Medo, Nojo e Tristeza são seus companheiros de novas histórias.

- Coringa 2 de Tod Phillips. Sequência do sucesso de crítica e público Coringa (2019). A história do filme acontece depois dos acontecimentos do filme de 2019, após ser iniciado um movimento popular contra a elite de Gotham City criado pelo Coringa. O ator Joaquin Phoenix volta a interpretar o personagem principal.

- Mickey 17 de Bong Joon Ho. Novo filme do diretor de Parasita. A história do filme se passa em um futuro bizarro onde missões de colonização espacial escolhem um tripulante para ser "descartável" para realizar as missões mais perigosas.

- Vidas Passadas de Celine Song. Dois amigos íntimos de infância que se separam quando a família de Nora emigra da Coreia do Sul para o Canadá se reencontram mais de duas décadas depois. Filme exibido em diversos festivais incluindo Berlim e Rio.

- A Cor Púrpura de Blitz Bazawule. Musical baseado no romance homônimo de Alice Walker que gerou produção dirigida por Steven Spielberg nos anos 1980.

Globo de Ouro 2024

O reconhecimento do Globo de Ouro para "Oppenheimer" como melhor filme/drama, direção (Christopher Nolan) e ator (Cillian Murphy) é totalmente merecido. Nolan brilhou ao dirigir um filme polêmico e profundo, abordando um tema de extrema relevância na história da humanidade. Outro prêmio importante foi para a atriz Lily Gladstone pela ótima performance em “Assassinos da Lua das Flores” de Martin Scorsese.

Filme nacional

Pedágio de Carolina Markowicz protagonizado por Maeve Jinkings será lançado no cine Líbero Luxardo no dia 18/01/24. O filme foi selecionado para os festivais de San Sebastián, Estocolmo, Bordeaux e Rio e recebeu elogios da crítica especializada.

Dicas da Semana

Monster de Hirokazu Koreeda. Vencedor da Palma de Ouro de melhor Roteiro no Festival de Cannes em 2023 (Cine Líbero Luxardo).

Terra do Sonho Distante (America, America) de Elia Kazan. O filme mostra a história de um jovem grego que persegue seu sonho de imigrar para a América no final da década de 1890 (Cineclube SINDMEPA. Dia 16/01, às 19h. Entrada gratuita).