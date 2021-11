Repórter da Globo lembra de comoção da equipe de resgate de avião de Marília Medonça

O repórter da InterTV dos Vales, afiliada da Globo, Hérisder Matias, foi um dos primeiros a chegar ao local do acidente do avião de Marília Mendonça e lembrou da comoção da equipe de resgate quando confirmaram que todos estavam mortos na aeronave. O avião caiu na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. As informações foram divulgadas pelo portal UOL.

Hérisder contou que a expectativa de todos era resgatar os passageiros vivos de dentro da aeronave. "Eles [os socorristas] estavam bastante nervosos porque corriam contra o tempo para tentar ajudar as pessoas no interior do avião. Após um período, perceberam que todos estavam mortos e que nada mais poderia ser feito", disse ao Splash. "A comoção maior foi quando perceberam que estavam todos mortos. Porque todos ali já imaginavam que era o avião dela e da equipe", complementou.

Ele definiu essa como a cobertura mais difícil da sua vida. O repórter da emissora afiliada à Rede Globo entrou ao vivo em rede nacional para dar informações sobre o acidente. Ele acompanhou o momento em que o corpo de Marília foi retirado do avião, porém não teve a confirmação de que era realmente a artista. A informação só foi repassada após a retirada da terceira vítima. "O meu desejo é que eles fossem resgatados com vida e que eu pudesse narrar e transmitir o resgate de todos", enfatizou.