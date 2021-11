Murilo Huff posta vídeo fofo com Leo, seu filho com Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff deixou muitos fãs emocionados nesta terça-feira (16) ao publicar um vídeo em que aparece com o filho Léo, fruto do relacionamento com a cantora Marília Mendonça, morta em um acidente aéreo no último dia 5. No post, o pequeno parece feliz correndo em direção ao pai, a quem abraça e até dá água na boca. O registro foi compartilhadao pelo portal Observatório dos Famosos.

A postagem foi feita publicação foi feita no Stories do Instagram e rapidamente circulou em outras redes sociais. “Sempre assim… Um cuidando do outro”, escreveu Murilo na legenda do post, embalado pela canção "Tocando em Frente", do compositor Almir Satter.

Léo está sendo cuidado pela avó materna, dona Ruth Dias, e por Murilo em sistema de guarda compartilhada. Em entrevista ao programa ‘Fantástico’, no último domingo (14), a mãe de Marília Mendonça disse que o menino ainda não tem noção do que houve, mas será colocado a par de tudo o que ocorreu com sua mãe na medida em que for crescendo e tiver condições de compreender melhor as coisas: "Ele ainda não entende o que está acontecendo. Para ele, a mãe foi trabalhar, como a gente sempre falou para ele. Porque se ele olhar a porta do quarto dela fechada, ele fala ‘mamãe’. Ele quer ir lá, quer bater, quer entrar. Às vezes eu entro com ele e falo: ‘Mãe não está aqui, não, mamãe está trabalhando”, disse ela.