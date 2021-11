'Caso venha falecer, que eu tenha amigos leais', disse vítima ao lembrar de Marília Mendonça

Um dia antes de ser vítima de um ataque no conjunto Sideral, em Belém, Édrica Moreira, de 19 anos, compartilhou uma publicação sobre a lealdade dos amigos no leito de morte. A jovem relembrou a morte trágica da cantora sertaneja Marília Mendonça e ressaltou o importante papel dos amigos em momentos difíceis.

LEIA MAIS

"Eu espero que, se um dia, caso eu venha falecer, eu tenha amigos leais igual à Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano, que estiveram com a Marília Mendonça até o último momento dela aqui", dizia a postagem compartilhada por Édrica.

Pelo menos ao longo de uma semana antes de morrer, a jovem também compartilhou diversas publicações sobre relacionamentos amorosos e, principalmente, sobre reatar com o ex.

Em uma delas, publicada dois dias antes do ataque, a jovem também publicou uma postagem sobre perdão. "Climinha bom para perdoar e reatar", diz a publicação. Ao que Édrica escreveu: "Me tira desse Facebook, por favor".

Entenda o caso

Édrica Moreira, de 19 anos, estava acompanhada de uma amiga quando foi alvo de um ataque no conjunto Sideral, em Belém, por volta das 22h30 da última quinta-feira (11). Segundo uma irmã da jovem, ela teria sido atingida por pelo menos quatro tiros: dois no abdômen, uma na perna e outro no braço.

As vítimas estavam voltando para casa, depois de lancharem juntas, quando foram abordados um veículo parou ao lado delas. Do bando de trás, um homem anunciou o assalto e, antes que as amigas pudessem entregar os pertences, os disparos de arma de fogo tiveram início. Édrica foi mais atingida. Já a amiga foi baleada na perna e passa bem.

A família da jovem acredita que o ex-namorado dela seja o responsável pelo crime, já que ela já havia sofrido agressões e ameaças por parte dele. O relacionamento dos dois teria durado cerca de três meses, e há um mês, a jovem rompeu com o militar, que não aceitou o término do relacionamento. No final de outubro, a jovem procurou a polícia e pediu uma medida protetiva contra o ex-namorado. O suspeito segue foragido.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.