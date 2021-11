Morre jovem de 19 anos baleada no Sideral; suspeito segue foragido

A jovem Édrica Moreira, de 19 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 15, não resistindo aos ferimentos após ser baleada na noite da última quinta-feira, 11, em uma rua do conjunto Sideral, em Belém. No mesmo ataque, uma amiga de Édrica também foi baleada, e a família acredita que ela foi vítima de feminicídio. O principal suspeito do crime é um militar do Exército Brasileiro, ex-namorado de Édrica, ainda não foi localizado.

Segundo uma irmã da estudante, Édrica foi atingida por quatro tiros, sendo dois abdômen, um na perna e um no braço, enquanto que a amiga foi ferida na perna. Por volta das 22h30, as jovens voltavam para casa depois de lancharem juntas quando um carro parou perto delas. Um homem saiu do banco de trás e anunciou um assalto. Antes mesmo das jovens entregarem seus pertences, o homem atirou nas duas. Édrica foi mais atingida pelos disparos por ser o alvo do atirador, enquanto a amiga foi baleada na perna e passa bem.

Édrica morreu no hospital (Redes sociais)

A família da jovem acredita que o ex-namorado dela seja o responsável pelo crime, já que ela já havia sofrido agressões e ameaças por parte dele. O relacionamento dos dois teria durado cerca de três meses, e há um mês, a jovem rompeu com o militar, que não aceitou. No final de outubro, a jovem procurou a polícia e pediu uma medida protetiva contra o ex-namorado.

VEJA MAIS

Segundo a família, o que chamou a atenção é que o suposto assaltante não esperou as jovens entregarem seus pertences e disparou várias vezes contra Édrica, à queima-roupa. Os parentes procuraram a Polícia Civil para denunciar suas suspeitas e as buscas seguem em andamento.

Na manhã de hoje, 15, a irmã da jovem confirmou a morte da estudante. "Mana, meu Deus, meu coração dói uma dor que nunca pensei em passar na minha vida. Pensar que você não vai mais voltar, não vamos nos ver. Só queria poder te abraçar por uma última vez. Obrigada por me permitir dizer que te amo uma última vez com você em vida. O teu espaço no meu coração nunca será preenchido por ninguém. Vou tentar ser forte porque sei que era essa a tua vontade, mas me ajuda daí de cima, por favor. Te amo pra sempre, Édrica, pra sempre", disse Stephani Moreira em uma rede social.