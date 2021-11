Militar suspeito de matar ex-namorada em Belém segue foragido

Suspeito de matar a ex-namorada a tiros, o militar Edisandro de Jesus da Costa, de 32 anos, segue foragido. O homem é apontado como autor de um ataque a tiros que vitimou Édrica Moreira, de 19 anos, na noite da última quinta-feira (11). A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta segunda-feira (15), às 6h21. O acusado vem sendo procurado desde a última sexta-feira (12) pela Polícia Civil.

LEIA MAIS

Edisandro é 3º sargento do Exército Militar Brasileiro e não aceitava o fim do relacionamento do casal. Segundo familiares da vítima, a relação entre os dois durou cerca de três meses e há um mês a jovem teria rompido com o acusado.

Acionado pela reportagem, o Comando Militar do Norte informou que o 3º sargento encontra-se de férias e que o homem possuía um armamento no nome dele, que estava em situação regular. Não há informações se a arma utilizada no crime era a de uso exclusivo das forças armadas.

O relacionamento entre Édrica e Edisandro era conturbado e a vítima já teria sofrido agressões anteriores e ameaçada por parte do suspeito. No final de outubro, a jovem também procurou a polícia e pediu uma medida protetiva contra o ex-namorado.

Em um comunicado, a Polícia Civil informou que admitiu que trata o crime como um caso de feminicídio, que tipifica o assassinato de mulheres por conta do gênero, principalmente no contexto de violência doméstica. Em nota, a PC destacou que "por meio da Delegacia da Cabanagem, um Inquérito Policial investiga o crime de feminicídio. O caso segue sob apuração e todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas".

Entenda o caso

Édrica Moreira, de 19 anos, estava acompanhada de uma amiga quando foi alvo de um ataque no conjunto Sideral, em Belém, por volta das 22h30 da última quinta-feira (11). Segundo uma irmã da jovem, ela teria sido atingida por pelo menos quatro tiros: dois no abdômen, uma na perna e outro no braço.

As vítimas estavam voltando para casa, depois de lancharem juntas, quando foram abordados um veículo parou ao lado delas. Do bando de trás, um homem anunciou o assalto e, antes que as amigas pudessem entregar os pertences, os disparos de arma de fogo tiveram início. Édrica foi mais atingida. Já a amiga foi baleada na perna e passa bem.

A família da jovem acredita que o ex-namorado dela seja o responsável pelo crime, já que ela já havia sofrido agressões e ameaças por parte dele. O relacionamento dos dois teria durado cerca de três meses, e há um mês, a jovem rompeu com o militar, que não aceitou o término do relacionamento. No final de outubro, a jovem procurou a polícia e pediu uma medida protetiva contra o ex-namorado. O suspeito segue foragido.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.