RC 50: Especial de Roberto Carlos vai ao ar nesta sexta (20), na TV Globo

A edição de 2024 do tão aguardado “Especial Roberto Carlos” será exibida nesta sexta (20), na TV Globo. O tradicional show celebra os 50 anos da parceria do cantor com a emissora nos especiais de fim de ano. Na apresentação realizada no Allianz Parque, em São Paulo, o “Rei” passeia pelas diferentes fases da carreira com os maiores hits e várias participações especiais.

VEJA MAIS

"Esse Cara Sou Eu", "É Preciso Saber Viver", "Como É Grande O Meu Amor Por Você", "É Preciso Saber Viver", "Jesus Cristo" e "Amigo" são alguns dos clássicos que irão ecoar nas televisões dos telespectadores.

No Especial, Roberto Carlos mostrará “Bicho Solto”, sua nova música, que será lançada logo após a exibição do programa. A atração também exibirá uma homenagem ao cantor e compositor Erasmo Carlos, que morreu em novembro de 2022. O capixaba cantou "Amigo", enquanto o telão mostrava imagens dos dois, que foram grandes parceiros na época da Jovem Guarda.

O "RC 50" vai ao logo após o folhetim das nove, "Mania de Você", e tem produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Boninho. Sobem ao palco para acompanhar o cantor nesta noite os artistas Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Chitãozinho e Xororó, Paulo Ricardo, Frejat, João Barone, Letícia Colin, Sophie Charlotte e Dira Paes.

O show também terá a presença do astro da música internacional, o tenor italiano Andrea Bocelli. Diferente dos outros artistas, a gravação de Roberto e Andrea foi feita em um encontro exclusivo na cidade de São Paulo, durante a visita mais recente do cantor ao Brasil.

Última edição?

Ao longo de 2024, vários noticiários têm especulado que a edição 50 talvez marque o fim do especial de Roberto na TV Globo. Mesmo sem qualquer confirmação por parte da emissora, a informação começou a circular, já que o vínculo entre o cantor e a Globo termina em março de 2025.

Os dois lados estariam negociando a renovação, com a possibilidade de um novo acordo prevendo o pagamento por cada obra realizada, já que, até o momento, o “Rei” tem contrato de exclusividade com a platinada.

No Upfront, evento realizado em outubro, voltado ao mercado publicitário, a Globo incluiu a logomarca do Roberto Carlos Especial em um telão. No evento, a emissora apresentou sua extensa programação musical para 2025.

História

Há cinco décadas, o especial do "Rei" faz parte da programação de final de ano da TV Globo. A apresentação inaugural foi exibida no dia 24 de dezembro de 1974. Naquele ano, o programa contou com registros gravados na cidade natal do artista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

A primeira edição também contou com a participação especial dos cantores Erasmo Carlos e Antônio Marcos, estrelas de novelas da emissora e a simulação de uma ceia natalina.

Show em Belém

Após seis anos desde a última passagem pela capital paraense, o Rei retorna à cidade com a turnê "Eu Ofereço Flores 2024" no dia 30 de dezembro. A confirmação do show em Belém foi dada pela produtora Bis Entretenimento e deixou os fãs na expectativa pelo encontro com o astro. As vendas para a apresentação, realizada no Mangueirão, iniciou no dia 3 de dezembro em lojas físicas e na bilheteria virtual.

O intérprete de “Esse Cara Sou Eu” se apresentou na Cidade das Mangueiras pela primeira vez em 1963, logo após o lançamento do disco “Splish Splash”, que marcou o início da sua carreira de sucesso, com quase 70 anos.

Carreira

Roberto é considerado um dos cantores mais importantes do país e do cenário cultural internacional. Atualmente, ele é o artista latino-americano que mais discos vendeu e o cantor brasileiro que mais vendeu discos no mundo todo.

Desde criança, o cantor já mostrava que seu lugar seria nos palcos. Ele fez sua estreia com um microfone com apenas nove anos de idade e escolheu o bolero "Amor y más amor", de Fernando Borel, para apresentar na rádio de sua cidade natal. Ao longo da carreira emblemática, o Rei foi considerado pela revista Rolling Stone Brasil como o 6º maior artista da história da música brasileira.

Veja a primeira edição do Especial: