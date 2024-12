RC 50: está chegando a hora do reencontro dos fãs com o 'Rei' na telinha

Para quem está habituado a acompanhar a programação de fim de ano da TV Globo pode parecer só mais um dos conteúdos especiais exibidos pela emissora, mas, nesta sexta-feira (20), o que o público assistirá a partir das 22h40, será nada menos que o 50º Especial de Fim de Ano do "Rei" Roberto Carlos, o nome mais popular da música brasileira. A apenas quatro dias da atração, a expectativa dos fãs para rever os grandes sucessos e conferir as novidades desse show, gravado no último dia 27 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo, é alta.

"Eu não vou perder. A minha mãe e muitas outras pessoas da minha família sempre escutaram as músicas do Roberto Carlos. Ele é uma instituição na música. Tenho certeza de que vai ser um grande Especial de fim de ano", afirma a fã e microempresária Eveline Oliveira, no bairro do Umarizal, em Belém.

O especial revisitou diversas fases da carreira de Roberto Carlos por meio de canções históricas. O cantor encontra-se em plena turnê com o título sugestivo de "Eu Ofereço Flores", que traduz muito da personalidade do Rei e reforça o tom romântico de suas apresentações pelo país afora. Nesse clima de celebração, Roberto Carlos terá um reencontro com os fãs de carteirinha e saciar a expectativa de quem nunca teve a oportunidade de ver um show seu ao vivo no dia 30 deste mês, quando se apresentará no estádio Mangueirão, em Belém. O show é promovido pela RC, Roma Eventos e Bis Entretenimento.

A última apresentação do "Rei" em Belém ocorreu em 2018, por ocasião dos 77 anos de carreira de Roberto, um dos últimos shows feitos por ele antes da pandemia de Covid-19. No dia 30, os fãs paraenses vão rever o carisma do maior hitmaker da música popular brasileira desde a Jovem Guarda, mas, antes disso, poderão fazer um aquecimento para esse evento memorável conferindo o 50º Especial na Globo.

Na tela

O especial de fim de ano do "Rei" será, antes de tudo, uma celebração. Roberto vai receber como convidados nomes que marcaram a trajetória artística dele e outros que vieram depois e terão a honra de dividir o palco com ele pela primeira vez. Entre esses nomes está o da atriz paraense Dira Paes, que cantou com Roberto em 2009. Outras atrações no especial são Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Wanderléa, Chitãozinho & Xororó, João Barone, Paulo Ricardo e Frejat. As atrizes Sophie Charlotte e Leticia Colin também marcam presença no programa. Ao lado de Dira Paes, elas irão se juntar a Roberto para cantar "Olha".

Hits como "Esse Cara Sou Eu", "É Preciso Saber Viver", "Detalhes" e "Quando" já estão confirmados no repertório. Por tudo o que o cantor representa para a música do Brasil e o transcurso de um Especial histórico, o encontro do "Rei" e os fãs promete muitas emoções para ambas as partes.