Especial Roberto Carlos: o que já se sabe sobre o programa deste ano?

Com a chegada de dezembro, fãs de Roberto Carlos aguardam ansiosamente o tradicional especial de fim de ano do Rei na Rede Globo. A gravação do 50º espetáculo na emissora, mercado para ir ao ar no mês de dezembro, logo após a novela Mania de Você, ocorreu na noite da última quarta-feira (27/11), no Allianz Parque, em São Paulo.

Nas redes sociais de Roberto Carlos, foram publicadas algumas imagens dos bastidores e do artista acompanhados dos convidados do ano. Os internautas puderam perceber que o programa será uma viagem pelas cinco décadas de especiais na Globo, revisitando momentos marcantes da carreira do Rei.

No repertório do show, estão sucessos atemporais como “Esse Cara Sou Eu”, “É Preciso Saber Viver”, “Amigo” e “Como é grande o meu amor por você”. Para aumentar a expectativa dos fãs, o Grupo Liberal reuniu as principais informações sobre o especial de 2024. Confira:

Quando vai ao ar?

A exibição do Especial Roberto Carlos deste ano será no dia 20 de dezembro, segundo Boninho, embora outras datas já tenham sido cogitadas, como 23 ou 25 de dezembro.

Quais são as participações especiais?

Para a data especial, o artista recebeu no palco alguns amigos que marcaram a sua trajetória e outros que se juntaram a ele pela primeira vez. A lista contou com Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Pretinho da Serrinha, Wanderléa, Chitãozinho & Xororó, João Barone, Paulo Ricardo e Frejat. Além disso, as atrizes Sophie Charlotte, Letícia Colin e Dira Paes.

Uma das compositoras estreantes na voz de Roberto foi Dona Ivone Lara. Junto com Zeca Pagodinho, ele cantou “Sonho Meu", depois de, também juntos, cantarem “Deixa Vida Me Levar". Pretinho da Serrinha os acompanhou no cavaquinho.

Novidades

Roberto Carlos também mostrará uma nova música ao público, intitulada “Bicho Solto”, que será lançada logo após o especial. A canção tem o mesmo nome de uma música e de um álbum de Djavan.

Homenagem

O show também contou com uma homenagem ao cantor e compositor Erasmo Carlos, que morreu em novembro de 2022. Roberto Carlos cantou "Amigo", enquanto o telão mostrava imagens dos dois. Os artistas foram grandes parceiros na Jovem Guarda.