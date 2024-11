Turnê de Roberto Carlos chega a Belém: show no Mangueirão ganha data; saiba mais

O cantor Roberto Carlos, conhecido como o Rei da música brasileira, se apresentará em Belém no dia 30 de dezembro, às 20h30, no Estádio Mangueirão. O show faz parte da turnê "Eu Ofereço Flores 2024", que inclui sucessos icônicos da carreira do artista e canções do EP recém-lançado que leva o mesmo nome da turnê. A última apresentação do artista na capital paraense foi em 2018, em comemoração aos seus 77 anos de carreira.

A produtora Bis Entretenimento confirmou a apresentação, destacando ‘a voz, o carisma, o talento e toda a emoção’ que Roberto Carlos trará ao público paraense. Ainda não há informações sobre a venda de ingressos, mas a produtora já anunciou que os detalhes serão divulgados em breve.

Além da turnê, Roberto Carlos participa neste mês da gravação do Especial Roberto Carlos, tradicional programa de fim de ano da TV Globo, que em 2024 completa 50 edições. A gravação ocorre em São Paulo, no Allianz Parque, nesta quarta-feira (27/11), e o programa será transmitido em 20 de dezembro. Entre os convidados do especial, estão artistas como Chitãozinho & Xororó, Zeca Pagodinho, Gilberto Gil, Wanderléia e o cantor italiano Andrea Bocelli.

Roberto Carlos tem uma ligação histórica com Belém, onde, em 1964, retirou sua primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O documento, emitido pelo Detran-PA, faz parte do acervo do Memorial do Trânsito da cidade. Antes disso, o artista já havia se apresentado na capital paraense em 1963, após o lançamento do disco Splish Splash, que marcou o início de sua carreira de sucesso nacional.