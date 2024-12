Roberto Carlos em Belém: fãs formam fila para garantir ingresso ao show de final de ano em Belém

O show está confirmado para o dia 30 deste mês, no estádio Mangueirão, no bairro do Benguí, em Belém, mas nesta terça-feira, dia 3, ou seja, a 27 dias do evento, os fãs do cantor e compositor Roberto Carlos formaram fila para adquirir ingressos para essa apresentação única do Rei na capital do Pará. Em um dos pontos de venda de ingressos, na loja Chilli Beans do Boulevard Shopping Center, na avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, a fila formou-se às 10h, ou seja, quando o espaço comercial abriu as portas para o público. A venda mesmo dos ingressos começou às 12h. O show é uma realização da RC, Roma Eventos e Bis Entretenimento.

Os ingressos para o show da turnê "Eu Ofereço Flores 2024 abrangem: mesa Ouro (4 pessoas): R$ 3.200; Mesa Prata (4 pessoas): R$ 2.800; Cadeira Verde: R$ 200 / R$ 100 (meia) / R$ 120 (solidária); Cadeira Branca: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia) / R$ 110 (solidária); Arquibancada Inferior: R$ 200 (inteira) / R$ 100 (meia) / R$ 120 (solidária). Meia solidária: basta levar 1kg de alimento não perecível na entrada. Ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda: online - bilheteriavirtual.com.br; físico: Lojas Chilli Beans e iPhone Bel.

Orlando Lobato, com a filha Adriana e a neta Juliana: foco no show de Roberto Carlos no Mangueirão (Foto: Igor Mota / O Liberal)

A vendedora autônoma Rosana Gonçalves, moradora do bairro da Pedreira, tem motivos de sobra para conferir o show do Rei Roberto Carlos em Belém. "Vai ser o primeiro show dele que eu vou assistir e será o presente de aniversário de 80 anos da minha mãe", disse ela, no momento em que conseguiu adquirir os ingressos nesse ponto de venda. Além de Rosana e a mãe dela, dona Maria Carmela Gonçalves, que completará oito décadas de vida em março de 2025, vão com elas Cristina Gonçalves (irmã) e a amiga Deusa Gomes. "Vai ser o primeiro show dele para as quatro. A minha mãe disse que não quer festa de aniversário, nada, só quer o show do Roberto", destacou a vendedora.

As quatro vão para o show todas produzidas, em alto estilo, para concretizar esse momento singular para cada uma delas. "Eu sei que a minha mãe gosta muito de 'Como é grande o meu amor por você', porque ela colocou a letra na agenda dela em homenagem ao meu pai (Benedito Gonçalves). Ela é a fã nº 1 e nós também somos fãs do Roberto", destaca Rosana. Essa fã revela que entre as canções preferidas de Roberto Carlos estão "Amigo", "Emoções" e "Detalhes".

Evento

Ao lado da filha Adriana e da neta Juliana, o gestor público Orlando Lobato conceituou muito bem a disposição do fãs na fila para obter os ingressos ao show de Roberto Carlos. "É um negócio impresssionante: o Roberto é um artista octagenárioe a programação da venda de ingressos é um verdadeiro evento!". De fato, a fila foi encarada como sendo algo necessário para quem se propôs nesta terça-feira comprar logo o ingresso do show do Rei. As pessoas conversavam entre si, algumas trocavam impressões sobre a carreira do cantor, outras permaneciam mais em silêncio até a chegada ao guichê. Para muita gente, o show de Roberto Carlos é um presente de fim de ano, em especial para os pais que acompanham a carreira desse artista há décadas.

Este será o terceiro show de Roberto Carlos que Orlando Lobato vai conferir. O cantor não se apresenta em Belém desde 2018, comemorando então 77 anos de carreira, ou seja, antes da pandemia da Covid-19 (2020-2021). Orlando disse que irá ao show do dia 30 com a esposa Jandira e filhas, entre outros familiares. "Queremos estar juntos num final de ano, num momento bacana, com o maior cantor brasileiro e um dos maiores cantores do mundo, uma vez que ele transita na América do Norte, nos Estados Unidos, nos países da Europa, na América Latina em geral", declarou.

Orlando pontuou que Roberto Carlos tem uma trajetória longa que alcança gerações, "com o rock, depois, as baladas românticas da Jovem Guarda, depois, anos 1990, falando sempre do amor e da fé. Ele entra no samba, no funk, no forró, continua com as baladas e com um profissionalismo muito grande, como inspiração não só no campo musical como um ser humano profissional".