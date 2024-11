Roberto Carlos em Belém: veja quando inicia a venda de ingressos

A turnê "Eu Ofereço Flores 2024" chega na capital paraense no dia 30 de dezembro e promove o retorno do Rei Roberto Carlos a cidade após 6 anos. Após a confirmação do show em Belém pela produtora Bis Entretenimento, foi a vez da divulgação do início das vendas dos ingressos tomar conta da expectativa vivida pelos paranses. No próximo dia 3 de dezembro, a partir das 12h, as lojas da Chilli Beans nos shoppings da capital e a loja Iphone Bel iniciam as vendas dos ingressos, que poderão ser adiquiridos também pelo site bilheteriavirtual.com.

VEJA MAIS

Em uma ligação histórica com a Cidade das Mangueiras, Roberto Carlos teve sua primeira Carteira Nacional de Habilitação emitida pelo Detran-PA em 1964 e traz em seu retorno os sucessos icônicas de sua carreira e as canções do seu último EP, lançado recentemente, o qual leva o nome da turnê. Roberto Carlos se apresentou em Belém pela primeira vez em 1963, logo após o lançamento do disco Splish Splash, o qual marcou o início da sua carreira de sucesso.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)