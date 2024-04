Roberto Carlos comemora aniversário com lançamento da turnê; Belém não aparece na agenda

Nesta sexta-feira (19), Roberto Carlos celebra seus 83 anos. A frase "quem ganha o presente é você" fez muito sentido para a data, já que o artista irá celebrar a data iniciando a sua nova turnê “Eu Ofereço Flores”.

O show de estreia será em São Paulo, no Mercado Livre Arena Pacaembu, às 21h. Esta será apenas a primeira de uma série de apresentações que o levarão também à Europa e aos Estados Unidos.

Na agenda liberal no perfil do Instagram de Roberto Carlos, aparecem outras datas de shows do artista até setembro. Porém, Belém não aparece na agenda liberada por ele.

Outro momento da comemoração do aniversário do Rei será um encontro com fãs. Assim como ocorreu no ano passado, a Sony Music Brasil vai realizar um jantar para os fãs do artista.

Alguns internautas foram selecionados para participar de um jantar, no dia do aniversário do cantor, na sede da gravadora, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. O encontro vai contar com um bolo igual ao que terá no show de hoje.