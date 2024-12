Fãs de Roberto Carlos em Belém falam sobre emoção de encontrar o Rei no Mangueirão

Após seis anos de sua última apresentação em Belém, Roberto Carlos estará novamente na cidade, no dia 30 de dezembro, com a sua turnê "Eu Ofereço Flores 2024”. O show, que promete ser um dos maiores já feitos pelo rei da MPB na capital, será realizado no estádio do Mangueirão e os ingressos já estão à venda.

A notícia sobre o show de Roberto Carlos deixou os fãs de Belém animados e muito ansiosos. Álvaro Almeida, 69 anos, é médico ginecologista e obstetra e nunca perde uma oportunidade de ir a um show do cantor. Fã absoluto desde muito jovem, o médico conta que mesmo viajando a trabalho, ele irá dar um jeito para ir ao show.

“A partir do momento que eu soube do show, eu procurei logo pesquisar as vendas e to colocando já na minha agenda. Por eu ser médico, trabalho muito viajando, mas vou dar um jeito de ir ao show dele. É um show que a gente não perde, onde eu estou e ele está, eu só não vou se for impossível”, conta o médico.

O amor e admiração por Roberto Carlos são demonstrados pela coletânea de discos de vinil e CDs, que Álvaro guarda com muito carinho em sua casa. Outro item marcante na residência é uma foto, na qual Álvaro aparece ao lado de seu ídolo, registrada em agosto de 2007, um dia marcado para sempre na memória.

Entre as músicas mais citadas como favoritas pelos fãs paraenses estão: 'Como é Grande o Meu Amor Por Você’, 'Detalhes', ‘Comandante do Seu Coração’, entre outras (Foto: Tom Zé/AgNews)

Sobre as músicas, o paraense salienta que cada canção de Roberto é especial, mas destaca algumas que mais o emocionam.

“A música que eu adoro é ‘Detalhes’, porém, ‘Como é Grande o Meu Amor Por Você’, me marca muito, porque é uma música de amor que foi feito para a sua amada, mas que serve para a gente interpretar pra um filho, pra esposa, pro amigo, dependendo da forma como você fala, ela pode dar muitas interpretações. Outra que eu gosto muito é a ‘Comandante do Seu Coração’. É muito difícil falar de Roberto em questão de música, porque são tantas, mas de modo geral essas são algumas especiais”, pontua o fã.

Álvaro é tão fã de Roberto que há anos realiza a sua festa de aniversário de forma temática, em homenagem ao ídolo. O evento sempre acontece em Belém, perto da data de aniversário do cantor, e consiste em uma grande reunião de amigos que cantam músicas de Roberto Carlos enquanto desfrutam de comidas e bebidas.

“Todo ano a gente escolhe um dia e comemora o aniversário junto com a data do Roberto Carlos, a gente faz uma brincadeira, chama um cantor pra interpretar o rei e todo mundo canta junto. Criamos até um grupo, chamado de Festa do Roberto, e nele entrou todo mundo que participa da brincadeira, até quem não era fã do Roberto e passou a ser. Já estamos nos organizando pro ano que vem e já tem gente me cobrando para saber quando será a próxima festa”, comenta o médico.

Outra fã que está se preparando para o grande show no mangueirão é a cantora paraense Rosângela Maria, que está montando uma caravana com os amigos para curtir o show juntos. Ela conta que a discografia de Roberto Carlos influenciou muito a sua própria carreira como cantora, que sempre se conectou com as músicas do rei.

“Eu trabalho com música há mais de 40 anos, e sempre cantei Roberto Carlos, e se eu não canto Roberto, o show não é completo. Eu já gravei até CDs com as melhores músicas dele. Saber que eu vou ver o rei pela segunda vez é muito emocionante, porque a primeira vez foi no show do hangar, em 2018”, comenta a cantora.

Assim como Álvaro, Rosângela destaca as principais canções de Roberto Carlos que marcaram sua vida e também sua carreira como artista.

“Ele gravou uma música que me marcou muito, do Caetano Veloso, se chama ‘Estupidez’. Essa canção é fantástica, foi uma das composições que me inspirou, como cantora. ‘Como é Grande o Meu Amor Por Você’, essa também, porque eu canto em todos os meus shows, e também ‘De Que Vale o Céu’, que é especial porque eu a regravei em formato de brega”, salienta a artista.

O show "Eu Ofereço Flores 2024” acontece no dia 30 de dezembro, no estádio do Mangueirão. Os fãs podem adquirir os ingressos a partir desta terça-feira (3) nas Lojas Chilli Beans, em shoppings de Belém e na loja Iphone Bel, localizada na avenida Dr. Moraes. Também é possível comprar pelo site bilheteriavirtual.com.br.