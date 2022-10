Pantanal: Aline Borges, intérprete de ‘Zuleica’, opina sobre novo desfecho da personagem

A novela Pantanal está chegando na reta final com o último capítulo sendo exibido na próxima sexta-feira (7). Com as adaptações nesta segunda versão da trama, o desfecho de alguns personagens será diferente, como o da personagem Zuleica, viúva de Tenório. Aline Borges, atriz que dá vida à ex-esposa do vilão, comentou sobre o final de Zuleica ao lado de Eugênio, interpretado por Almir Sater.

VEJA MAIS

No final da primeira versão da trama, após a morte de Tenório, as duas ex-esposas Maria e Zuleica selam uma parceria e enriquecem administrando corretamente os bens deixados pelo vilão. O autor Bruno Luperi decidiu dar um novo desfecho para Zuleica. Desta vez, na companhia do chalaneiro, que mostrará interesse na moça durante o casamento de Zé Leôncio e Filó.

O novo destino da personagem foi visto de maneira positiva por Aline Borges. Em entrevista ao portal extra, a atriz declarou que Eugênio é um homem sábio e construir uma história ao lado de Zuleica pode ser algo bonito. “Ela merece se ligar com alguém que tenha a energia parecida com a dela, alguém do bem, que só vai lhe trazer coisas boas.”

Durante o casamento de Filó e Zé Leôncio, Eugênio e Zuleica começam a trocar olhares (Divulgação/Estevam Avellar/Rede Globo)

Para a atriz, a construção do final da viúva de Tenório foi feita de forma cuidadosa. Aline Borges também ressaltou que a personagem não necessita de um homem para salvá-la, deixando claro que a felicidade de Zuleica não dependerá da união com Eugênio.

“É só um encontro que pode gerar coisas boas para ambos os lados, mas o caminho dela foi ela quem construiu. Zuleica conseguiu sair do fosso em que se meteu. É sobre a liberdade de escolha: ou ficar com esse homem ou sozinha ou olhar pro horizonte e entender que ela vai seguir desbravando. É sobre a liberdade de ser feliz.”

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)