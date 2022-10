Pantanal: Zé Leôncio enxerga Velho do Rio em retrato

José Leôncio não acreditava quando alguém dizia ter visto o Velho do Rio da novela "Pantanal". O fazendeiro ficava ainda mais irritado quando alguns deles afirmavam ter ficado cara a cara com a entidade. Foi o caso Jove que garante que o ser místico é o pai do Rei do Gado, perdido na mata há algumas décadas.

Para provar a sua teoria, o neto do Velho do Rio tirou uma foto do avô sem ele perceber. Porém, o personagem de Osmar Prado surgiu no retrato como um feixe de luz todo borrado.

VEJA MAIS

Zé Leôncio tentou ver o pai na fotografia mas também não conseguiu e ficou irritado. Porém, antes de morrer, na cena que vai ao ar nesta sexta-feira (7), o personagem verá seu pai em forma de Velho do Rio na foto tirada por Jove, o que o deixará emocionado. O pecuarista ficará em choque com a descoberta e até levará o retrato para o sofá, onde será encontrado morto alguns momentos depois por Filó.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)