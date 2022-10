'Pantanal': Zaquieu morre mesmo? Veja o que aconteceu em 1990

No último capítulo de “Pantanal” a ir ao ar, na noite de terça-feira (4), Alcides (Juliano Cazarré) finalmente colocou fim às maldades de Tenório (Murilo Benício), cravando uma zagaia no peito do vilão, que é arrastado pelo Velho do Rio (Osmar Prado), em forma de sucuri, para as águas pantaneiras.

Mas o amigo de Alcides, Zaquieu (Silvero Pereira), peça fundamental na morte de Tenório, não sai ileso. Em uma troca de tiros com o fazendeiro, o peão sai baleado e perde muito sangue.

VEJA MAIS

Depois de matar o crápula, o amor de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) leva o ex-mordomo de volta à fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Lá, ele vai acabar assumindo a autoria do crime, enquanto delira, por conta dos ferimentos.

“Eu acertei uma bala na cabeça dele”, diz o novo peão da fazenda para “limpar a barra” de Alcides. “Eu sou um matador, seu Zé Leôncio. “Um peão, flozô, matador. (...) Não queria roubar a minha glória. Eu matei o maldito! E, se ele voltar, mato de novo”, completa Zaquieu.

O que aconteceu em 1990?

Na versão original da novela, de 1990, Zaqueu (João Alberto Pinheiro) também leva um tiro de Tenório (Antônio Petrin) e precisa ir às pressas ao hospital. Ele quase dá seus últimos suspiros, mas sobrevive.

“Zaqueu, você foi minha salvação”, diz o amante de Maria Bruaca (Ângela Leal). “Então já posso morrer”, comenta o peão. “Morrer que nada, peão. Você é muito macho”, afirma Alcides.

No hospital, Zaqueu se recupera e presta depoimento à polícia sobre o ocorrido com Tenório. Após a alta, retorna ao Pantanal, mas se entristece quando descobre que Alcides foi embora com Maria Bruaca.

Reveja o momento em que Zaqueu é baleado na versão original