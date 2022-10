Pantanal: Tenório irá virar comida de sucuri; veja imagens exclusivas da cena

Um dos momentos mais esperados pelo público de ‘Pantanal’ irá ao ar no capítulo desta terça-feira (4): a morte de Tenório. Depois de ficar escondido a noite toda com Zaquieu para pôr em prática a vingança, Alcides irá atingir o fazendeiro com a sua zagaia. No entanto, quem irá matar Tenório é a sucuri, o Velho do Rio, que puxará o corpo do grileiro para as águas.

Assim como na primeira versão, Alcides é ajudado por Zaquieu para colocar o plano em prática e matar o vilão. Cansados das violências cometidas por Tenório, os dois amigos esperam o fazendeiro próximo ao rio. Alcides confronta o grileiro e o embate entre os três resulta na morte de Tenório e em Zaquieu ferido após ter recebido um tiro do ex-patrão. Para dar um spoiler sobre o capítulo tenso, confira imagens exclusivas da cena.

morte de tenório (Reprodução: Rede Globo) (Reprodução: Rede Globo) (Reprodução: Rede Globo) (Reprodução: Rede Globo) (Reprodução: Rede Globo) (Reprodução: Rede Globo) (Reprodução: Rede Globo)

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)