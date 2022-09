'Pantanal': Alcides matará Tenório com zagaia; veja imagens da cena

O personagem Tenório (Murilo Benício) está com os dias contados na novela Pantanal. De acordo com a TV Globo, a cena da morte do vilão irá ao ar a partir de segunda-feira (3). Tenório será assassinado por Alcides (Juliano Cazarré), que utilizará um tipo de lança chamado zagaia e dará fim nas maldades cometidas pelo grileiro.

VEJA MAIS

Assim como na primeira versão, o peão contará com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira) para colocar o plano em prática e matar o vilão. Traumatizado com as violências cometidas por Tenório, os dois amigos decidem ir de barco até a fazenda do vilão para ficarem de tocaia até que o grileiro apareça.

Quando o pai de Guta (Julia Dalavia) finalmente aparece, próximo ao rio, Alcides empurra o barco e começa a confrontá-lo. O embate entre os três resultará na morte do ex-patrão de Alcides e em Zaquieu ferido após ter recebido um tiro de Tenório.

Veja as imagens da cena

Alcides fica na mira de Tenório, mas recebe ajuda do amigo Zaquieu (Divulgação/TV Globo)

Com a ajuda de Zaquieu, Alcides consegue enfrenta Tenório (Divulgação/TV Globo)

Após o embate, Zaquieu ficará gravemente ferido após ser baleado pelo vilão (Divulgação/TV Globo)

Com Tenório fora do caminho, Alcides ficará na fazenda de Zé Leôncio junto de sua amada Maria (Divulgação/TV Globo)

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)