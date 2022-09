Pantanal: Maria Bruaca e Alcides terão um novo final; saiba qual é

Os fãs de Maria Bruaca e Alcides, interpretados por Isabel Teixeira e Juliano Cazarré, na novela "Pantanal", podem ficar felizes que o casal terá um desfecho diferente da versão original da trama.

Segundo a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, Luperi decidiu fazer uma leve alteração no episódio que encerra o sucesso da TV Globo e colocou Maria Bruaca e Alcides como convidados do casamento de José Leôncio e Filó. Na primeira edição, a dupla foi embora para o Paraná antes mesmo dos capítulos finais.

Morte de Tenório

Murilo Benício interpreta o grande vilão de Pantanal. (Reprodução / TV Globo)

Na reta final da trama, Alcides será o grande responsável pela morte de Tenório após cravar uma zagaia no peito do vilão durante uma discussão. Ferido, o ex-patrão do peão será puxado para o fundo do rio pela sucuri.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)