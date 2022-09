Pantanal: TV Globo divulga fotos inéditas de três casamentos do remake; veja de quem são

A novela Pantanal está prevista para encerrar no dia 7 de outubro. Mas antes do adeus e da descoberta de algumas tramas, a TV Globo divulgou, nesta segunda-feira (26), imagens inéditas de três casamentos: os dos personagens Zé Leôncio e Filó, Tadeu e Zefa e Ima e José Lucas.

Entre idas e vindas, a família se manteve unida até o fim do remake, como na primeira versão criada em 1990. De acordo com a emissora, essa seria a cena do último capítulo que promete ser de festa. As informações são do GShow.

Como serão os casamentos do último capítulo de ‘Pantanal’?

Na fazenda do sêo Zé Leôncio (Marcos Palmeira) teremos três casamentos. Além dele e Filó (Dira Paes), Irma (Camila Morado) vai trocar alianças com José Lucas (Irandhir Santos) e um Tadeu (José Loreto) bem inseguro vai ser arrastado para o altar e vai ficar encantado quando ver sua Zefa (Paula Barbosa) de noiva.

Veja as fotos!

(Foto: Victor Pollak/Gshow)

Cena do último dia da novela Pantanal (Foto: Victor Pollak/Gshow)

Filó (Dira Paes) vestida de noiva. (Foto: Victor Pollak/Gshow)