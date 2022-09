'Não tem sido fácil', afirma Dira Paes sobre gravação da novela Pantanal

No fim de tarde

Hoje é dia de shows do “Circuito Sonoro”, na Estação das Docas, em Belém. Será a partir das 17h. A entrada é gratuita.

Acervo religioso

“Ex-votos: promessas para Maria” é a mostra em exibição na Casa das Artes, na capital paraense. A exposição vai até 28 de outubro.

(J. Bosco)

"Não tem sido fácil."

Em um depoimento para o programa “Encontro com Patrícia Poeta”, a atriz DIRA PAES não escondeu a emoção pelos últimos três dias de gravação da novela “Pantanal”, da TV Globo. A intérprete de “Filó” agradeceu o carinho do público nas ruas e disse que “sente um misto de emoções, alegrias e tristezas.”



ELEIÇÕES 2022

Apuração



O Diário de Justiça publicou, ontem, os nomes dos integrantes da comissão apuradora das eleições deste ano no Estado do Pará. O grupo será presidido pelo juiz Edmar Silva Pereira e formado também pelos juízes Rosa de Fátima Navegantes de Oliveira e José Maria Rodrigues Alves Júnior, além do procurador regional eleitoral substituto Alan Rogério Mansur Silva. A comissão será auxiliada por servidoras ou servidores do Tribunal Regional Eleitoral, que serão designados via portaria. As informações são de que os eleitos serão conhecidos até três horas após o término do pleito, ou seja, por volta das 20 horas. A finalização da contagem, com 100% dos votos apurados, pode demorar até por volta das 23 horas.



Recomendação



O Tribunal Regional Eleitoral solicita a atenção especial dos eleitores para a conferência dos locais de votação. A orientação é para que isso seja feito antes de domingo. Em Belém, mais de 90 seções eleitorais mudaram de endereço. Nos municípios do interior paraense o número é superior a 100. Para quem está em dúvida, a ordem é acessar o aplicativo e-Título, o site do Tribunal Superior Eleitoral ou ligar para o serviço do “Disque Eleitor”.



Denúncias



Até a manhã de ontem, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará já havia recebido 751 denúncias de propaganda eleitoral irregular por meio do “Pardal”, o aplicativo criado pela Justiça Eleitoral para receber denúncias de irregularidades eleitorais, entre elas a compra de votos e abuso do poder econômico e político. O serviço começou a funcionar no dia 16 de agosto, data de início da propaganda eleitoral. Entre os municípios paraenses, Belém teve o maior número de denúncias até agora. Foram 369, o equivalente a 49,13% do total. Com 59 denúncias, Ananindeua veio em seguida. Em terceiro lugar, ficou Castanhal. Também houve registros em Abaetetuba.



LIDERANÇA



A Região Metropolitana de Belém - formada pelos municípios de Ananindeua, Belém, Benevides e Santa Bárbara - responde por mais de 60 delas, 32% feitas via aplicativo. A expectativa das autoridades é de que com a proximidade do dia da votação o número de registros cresça. O “Pardal” pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play.



Perfil



Mulheres com idade entre 25 e 34 anos de idade com ensino médio completo e renda familiar entre zero e um salário mínimo. Esse é o perfil mais comum entre as pessoas que fazem o trabalho de balançar as bandeiras de candidatos e distribuir panfletos nas esquinas de Belém neste período de campanha eleitoral. Os dados foram levantados pelo Instituto Doxa, em parceria com a Fundação Verde Herbert Daniel e EcoAmazon. A ideia foi levantar o perfil socioeconômico dos prestadores de serviço e militantes políticos que atuam como agentes de identificação visual. Foram feitas 400 entrevistas, no último dia 26, em grupos com representantes de diversas candidaturas, partidos e federações.



CRÉDITO

Solidário



A Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, superou a marca de meio milhão de reais em créditos solidários concedidos a pequenos empreendedores da capital paraense. A maioria das pessoas contempladas não possui acesso a banco comercial. São trabalhadores autônomos, ambulantes ou com restrição de crédito na praça. Dentre as 143 pessoas atendidas, a maioria é do sexo feminino (93) e o restante é formado por homens (50). Juntas, elas receberam R$ 321.700 desse total, enquanto os homens somam R$ 182.250 em créditos recebidos.

REMÉDIOS

Escassez



Levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios aponta que mais da metade das farmácias brasileiras enfrentam a falta de remédios básicos. O levantamento foi feito em 3.178 cidades. Os fármacos que mais estão em falta são antibióticos e medicamentos para transtornos respiratórios. Em Belém, pacientes confirmam os dados da pesquisa. Nas farmácias paraenses faltam principalmente antibióticos. Os motivos da escassez são os impactos da pandemia de covid-19 e também a guerra da Ucrânia, que dificultou a produção e o transporte de compostos químicos.

Em Poucas Linhas

- Será celebrada hoje, na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, a “Missa de Envio” da Guarda de Nazaré. A celebração marca o início da missão do movimento mariano na Festa de Nazaré. Após a celebração, será feita a apresentação dos uniformes que serão usados pela Guarda de Nazaré, Guarda Mirim e Guarda de Apoio.

- O Tribunal de Contas do Estado do Pará fará, hoje, a abertura da exposição “Canoas de Promesseiros”, que embelezará os espelhos d’água na sede da Corte, em Belém. Serão 200 barquinhos de miriti, feitos por artesãos do município de Abaetetuba, que relembram a romaria fluvial da Festa de Nazaré.

- A Coordenadoria do Núcleo Eleitoral do Ministério Público do Estado do Pará e a 2ª Promotoria de Justiça Militar enviaram, ontem, um documento ao comandante-geral da Polícia Militar, José Dilson Melo de Souza Júnior, com recomendação para que a corporação adote medidas “para garantir a vida e a integridade física de todos os profissionais de imprensa que estarão na cobertura jornalística das eleições gerais no Estado”. No documento, os promotores de Justiça José Edvaldo Pereira Sales e Armando Brasil Teixeira afirmam que a medida “é preventiva, devido ao acirramento das disputas políticas que podem acontecer durante o pleito eleitoral de 2022”. Ressaltam também que devido à importância das eleições “será fundamental o acompanhamento da cobertura promovida por profissionais de órgãos da imprensa brasileira e estrangeira”.

- Diante do clima de tensão que tem marcado as eleições deste ano, as forças de segurança prometem reforçar também a fiscalização para fazer cumprir a chamada Lei Seca. A portaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará vai proibir a venda e consumo de bebidas alcoólicas entre a meia-noite de sábado, 1, e às 18h de domingo, 2.