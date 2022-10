Pantanal: Muda conta sobre gravidez para Tibério

A jovem Muda (Bella Campos) passou por muitas dificuldades até encontrar um ponto de paz. Porém, a marcação cerrada de Tenório (Murilo Benício), homem responsável por desgraçar a família dela, era algo que não permitia que a moça seguisse em frente. O desejo de vingança era tanto que o casamento dela com Tibério (Guito) ficou em risco. Agora que o vilão está morto, aos poucos, ela tenta reparar as pontas soltas e isso inclui o relacionamento com o marido. E Muda, que nunca quis ser mãe, irá receber uma surpresa, que acabará aproximando mais os dois.

“Olha bem pra mim, ocê não acha que tô engordando?”, questionará Muda. “Engordando?! Ocê?! Ara, larga de besteira”, responderá o peão, a princípio sem entender nada. Logo a moça insiste: “Tô falando da minha barriga...”, acrescenta Muda.“Que que ocê tá querendo me dizer com isso?”, perguntará Tibério, sem acreditar. Os dois comemoram e se beijam.