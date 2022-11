O Rei do Gado: Quem matou o advogado Fausto, cúmplice da falsa Marieta na novela?

A novela “O Rei do Gado” faz o maior sucesso no “Vale a Pena Ver de Novo” desde que voltou ao ar nas telinhas da TV Globo. Exibida pela primeira vez em 1996, a trama de Benedito Ruy Barbosa se desenvolve a partir da briga envolvendo as famílias italianas Mezenga e Berdinazzi. Além disso, também conta a história de amor entre o pecuarista Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), e a bóia-fria Luana (Patrícia Pillar). Confira quem matou o advogado Fausto, cúmplice da falsa Marieta na novela.

Quem é o advogado Fausto em ‘O Rei do Gado’?

Em ‘O Rei do Gado’, Fausto (Jairo Mattos) é o advogado que trabalha há muitos anos para Geremias Berdinazzi. Por cuidar das questões judiciais do fazendeiro, o advogado sabe tudo sobre o passado do rei do café, que aplicou golpes na própria família para ter a fortuna. Por ter ajudado Geremias a localizar o corpo do irmão que morreu em um acidente e saber sobre a sobrinha desaparecida, Fausto arma um plano para conseguir ficar com a fortuna milionária do Berdinazzi, que não tem herdeiros.

Fausto se junta a Rafaela (Gloria Pires) para tentar enganar Geremias e conseguir pôr as mãos no dinheiro da herança. O advogado manda Rafaela se passar por Marieta Berdinazzi, filha de Giácomo, que é o irmão morto de Geremias, e eles conseguem enganar o “tio” em um primeiro momento. No entanto, tudo muda quando o advogado é morto misteriosamente.

Quem matou o advogado Fausto em ‘O Rei do Gado’?

Após muito mistério e suspeitas entre os personagens de ‘O Rei do Gado’, Geremias confessa que é o verdadeiro assassino de Fausto. Durante uma conversa com Rafaela, o fazendeiro conta que matou o advogado após descobrir que estava sendo enganado por ele.

Tudo começou após Geremias confrontar Rafaela e dizer que sabe de toda a verdade sobre a verdadeira identidade dela. Em uma tentativa de não ser acusada pela morte de Fausto, a farsante havia contado para a polícia que Marcos Mezenga, filho de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), era o assassino do advogado. No entanto, Geremias revela que sabia que tudo era mais uma mentira da golpista, pois ele mesmo havia atirado e matado Fausto.

Sinopse de ‘O Rei do Gado’

Exibida originalmente em 1996, a novela ‘O Rei do Gado’ foi escrita por Benedito Ruy Barbosa. A história, que trata sobre a rivalidade entre os Mezenga e os Berdinazzi, duas famílias italianas que vivem em pé de guerra pelo poder de terras, continua se mostrando muito atual, apesar de ter passado há cerca de 26 anos atrás.

Sobre a novela

Toda a trama é dividida em duas fases. A primeira conta a história de amor de Giovanna (Letícia Spiller), filha de Marieta (Eva Wilma) e Giuseppe Berdinazi (Tarcísio Meira), com Henrico (Leonardo Brício), filho de Nena (Vera Fischer) e Antônio Mezenga (Antonio Fagundes). Que lutam para ficarem juntos devido ao conflito envolvendo as duas famílias, que são inimigas.

A segunda fase se desenvolve a partir do romance entre o latifundiário pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) e a boia-fria Luana (Patricia Pillar). Os dois são descendentes das famílias de imigrantes italianos rivais, que fizeram fortuna no Brasil com criação de gado e plantações de café, respectivamente.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)