O Rei do Gado: De onde veio a falsa Marieta? Impostora finge ser sobrinha perdida de Geremias

A segunda fase da novela “O Rei do Gado”, que está sendo reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”, conquistou o público. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a trama foi exibida pela primeira vez em 1996 e se desenvolve a partir da briga envolvendo as famílias italianas Mezenga e Berdinazzi. Muitos atores e atriz se destacaram com personagens marcantes que são lembrados até hoje. Confira quem é a falsa Marieta, que finge ser a sobrinha perdida de Geremias Berdinazzi.

Quem é a falsa Marieta?

A segunda fase da novela “O Rei do Gado” começa cercada de mistérios entre os novos personagens que entram na trama. Um deles envolve Marieta (Glória Pires), uma jovem que chega à fazenda de Geremias Berdinazzi afirmando ser a sobrinha perdida que ele procura há anos. Porém, tudo não passa de uma mentira.

Após os acontecimentos da primeira fase de ‘O Rei do Gado’, Geremias se isola em sua fazenda e passa a contratar vários detetives para procurarem sua sobrinha desaparecida. Na história, a verdadeira recém-nascida some depois de sobreviver a um acidente automobilístico que mata toda a sua família, ela vai parar em um convento.

Depois que chega na fazenda de Geremias, a farsante levanta a suspeita de todos. No entanto, mesmo assim o Berdinazzi permite que ela fique no local para se conhecerem melhor, enquanto ele investiga a documentação falsa que ela apresenta para tentar comprovar que é Marieta.

O advogado Fausto (Jairo Mattos), que trabalha com Geremias, fica responsável por analisar a procedência da papelada. No entanto, ele mente e confirma que Marieta é sua sobrinha. Tudo faz parte de um plano de Fausto para ficar com a herança dos Berdinazzi. O advogado foi quem contratou Rafaela, nome verdadeiro da falsa Marieta, para se passar pela sobrinha perdida do italiano, que na verdade é Luana (Patricia Pillar).

Sinopse de ‘O Rei do Gado’

Exibida originalmente em 1996, a novela ‘O Rei do Gado’ foi escrita por Benedito Ruy Barbosa. A história, que trata sobre a rivalidade entre os Mezenga e os Berdinazzi, duas famílias italianas que vivem em pé de guerra pelo poder de terras, continua se mostrando muito atual, apesar de ter passado há cerca de 26 anos atrás.

Sobre a novela

Toda a trama é dividida em duas fases. A primeira conta a história de amor de Giovanna (Letícia Spiller), filha de Marieta (Eva Wilma) e Giuseppe Berdinazi (Tarcísio Meira), com Henrico (Leonardo Brício), filho de Nena (Vera Fischer) e Antônio Mezenga (Antonio Fagundes). Que lutam para ficarem juntos devido ao conflito envolvendo as duas famílias, que são inimigas.

A segunda fase se desenvolve a partir do romance entre o latifundiário pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) e a boia-fria Luana (Patricia Pillar). Os dois são descendentes das famílias de imigrantes italianos rivais, que fizeram fortuna no Brasil com criação de gado e plantações de café, respectivamente.

